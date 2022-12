Bianca Atzei scomparsa dai social | fan preoccupati | “Non sta bene”

(Di martedì 20 dicembre 2022)non pubblica post o stories suida qualche giorno. Moltissimi fan si sonoper la cantante, inviando sia a lei sia al compagno Stefano Corti diversi messaggi.è infatti agli sgoccioli con la gravidanza, motivo di allerta massima per chi la segue, che non vuole perdersi per nulla al mondo il lieto annuncio. Ma a tranquillizzare tutti ci pensa proprio la Iena, Stefano Corti, dal suo profilo Instagram: “Purtroppoha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto”, scrive Stefano, motivando l’assenza della compagna. E aggiunge: “È nelle fantastiche mani dei medici del Mangiagalli e speriamo possa tornare presto a casa”. Poche ore fa, poi, il compagno diè tornato sui ...

TGCOM

Leggi anche >, paura per la cantante. Il compagno Stefano: 'Ha problemi di salute'. Ecco come sta Numerosi i commenti negativi sotto il video di Melissa che riguardano l'aspetto fisico ...Leggi anche >, paura per la cantante. Il compagno Stefano: 'Ha problemi di salute'. Ecco come sta Cipollari si è domandata ad alta voce quale fosse la vera natura di Antonella, dopo aver ... Bianca Atzei in ospedale per polmonite e al parto manca poco Bianca Atzei non pubblica post o stories sui social da qualche giorno. Moltissimi fan si sono preoccupati per la cantante, inviando sia a lei sia al compagno Stefano Corti diversi messaggi. Bianca ...Bianca Atzei, la cantante di 35 anni al nono mese di gravidanza, è ricoverata in ospedale a causa di una brutta polmonite: le parole del ...