Avatar | La via dell' acqua procede dritto nella sua scalata al botteghino

(Di martedì 20 dicembre 2022): La viaprosegue di proiezione in proiezione attirando sempre più pubblico; riuscirà a confermare le aspettative iniziali di James Cameron? L'attesa nei confronti di: La viasta finalmente dando i suoi frutti, avverando, forse, le speranze di James Cameron. La sua uscita ha fatto registrare una grande accoglienza al box office nel weekend, ora si guarda agli spettatori che chiamerà a raccolta durante la settimana. In base ad alcuni recenti report condivisi anche da comicbook.com,: La viasarebbe sulla buona strada per arrivare, e forse superare, i 150 milioni di dollari durante la settimana. Le aspettative nei confrontia pellicola sono moltissime, complici gli ...

- La via dell'Acqua è il sequel di Avatar, diretto da James Cameron, che ha collezionato grandi record per le sale ...Il 2022 sta per concludersi ed è tempo, come ogni anno, dei bilanci. Anche sul meglio e il peggio del cinema . Mentre nelle sale impazza il successo di Avatar – La via dell'acqua, con incassi (circa 430 milioni di dollari al debutto) e recensioni da cult, c'è sempre il rovescio della medaglia. Negli ultimi 12 mesi, diversi film hanno deluso le ... Avatar – La via dell'acqua, il secondo capitolo della saga dei record diretta da James Cameron, dopo il primo weekend in sala è già un mastodontico successo mondiale. Almeno, a livello commerciale.