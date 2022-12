Antonino Spinalbese | l' imbarazzo al Gf Vip | spunta una donna dal passato ma lui non ricorda chi sia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una sorpresa per. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 19 dicembre, il concorrente ha ricevuto un pacco misterioso dalla produzione, che il...

La puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda il 19 dicembre, si è aperta con un capitolo dedicato a Oriana Marzoli e. Tra i due si è acceso un scontro in diretta e la showgirl venezuelana ha manifestato tutta la sua rabbia nei confronti dell'hair stylist. Tornati in casa, Alfonso Signorini ha ...Scintille trae Oriana Marzoli durante la puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda il 19 dicembre. La frequentazione tra i due è finita nel peggiore dei modi, soprattutto da quando è ...Una sorpresa per Antonino Spinalbese. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 19 dicembre, il concorrente ha ricevuto un pacco misterioso dalla produzione, che ...Nella puntata di questa sera del Gf Vip, Antonino Spinalbese ha ricevuto una sorpresa del tutto inaspettata: ecco da chi.