Troppi incidenti sulle strade | occorre educare a una guida responsabile

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nel 2021 in Italia sono morte 2.875 persone e si sono avuti 204.728 i feriti; glicon lesioni sono stati 151.875. Aggiungiamo che per il reato di omicidio stradale (che ad esempio in Germania non c’è), la media è di un indagato al giorno e di 9 per lesioni gravi. Le cause sono tante: dall’ebbrezza al volante o all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma sono in aumento più che preoccupante i casi di distrazione, con il telefonino come primo indiziato. Poi si aggiungono le trasgressioni volontarie di chi non rispetta la segnaletica, i molti che passano con il rosso al semaforo, quelli che “bruciano” lo stop o stringono a dismisura “tagliando” su curve e tornanti. Incide parecchio anche la trascuratezza nella manutenzione dei veicoli: pneumatici piatti come suole di scarpe, sistema frenante logorato o difettoso, fari non tutti funzionanti. In cima ai fattori ...