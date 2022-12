Terra Amara | Hakan muore nel finale?

Tv Sorrisi e Canzoni

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 dicembre 2022 , alle 14.10 , Hunkar è caduta da cavallo . La signora sta bene, ma tutti sono molto preoccupati , compreso Fekeli . Quest'ultimo ...Lalaziale si confermaper i colori rossoazzurri che contro il Sabaudia conoscono un'sconfitta al culmine di cinque set tiratissimi sfociati in oltre due e quaranta minuti di gioco. Un ... “Terra amara”, le anticipazioni: due vite in grave pericolo Terra Amara: il personaggio di Hakan muore nel finale Scopri i dettagli e le prossime anticipazioni della soap opera turca di Canale 5!Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la lontananza dal piccolo Adnan diventerà sempre più motivo di sofferenza per Züleyha Altun (Hilal ...