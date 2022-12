Tavassi contro Antonella mette in guardia Edoardo | “Anche tua mamma è stata chiara”

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo aver detto che non sarebbe tornato conFiordelisi e che non voleva al suo fianco una donna come lei,Donnamaria cos’ha fatto? È tornato conFiordelisi e ha detto agli altri che lei è la donna che vuole al suo fianco. Il volto di Forum fino a qualche giorno fa ha criticato duramente degli atteggiamenti della bella campana, gli stessi atteggiamenti che poco fa invece ha difeso davanti a. “No ma Micol ha sbagliato! Ha detto ad Anto che è senza cervello, vabbè non proprio così, ma comunque che è limitata mentalmente. Scusami Edo ma è brutto. Sono cose non belle da sentire. Anto almeno fa le cose in faccia, le altre sparlano di lei da dietro. Se lei sparla di te? No guarda se avesse fatto delle sgravate pese le avrebbero mandate in onda. In più mi ha promesso ...