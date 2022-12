“Piazze telematiche” con wi-fi in 17 comuni | approvato il finanziamento

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In 17della provincia di Palermo nasceranno postazioni pubbliche di co-working con internet in modalità wi-fi a beneficio di residenti e turisti. Il progetto s’intitola “” ed è stato finanziato con 896.604,94 euro dall’assessorato regionale all’Economia (Autorità per l’Innovazione tecnologica), a valere sull’azione 2.3.1 del PO Fesr, attraverso il piano “Inclusione digitale per la competitività e qualità della vita all’interno deidel Gal Terre Normanne”, nell’ambito dello strumento CLLD. Idove sarà attuata l’iniziativa sono Piana degli Albanesi (capofila), Corleone, Capaci, Isola delle Femmine, Carini, Monreale (comprese le frazioni di San Martino delle Scale, Pioppo e Grisì), Altofonte, Belmonte Mezzagno, Marineo, Campofiorito, Camporeale, Cefalà Diana, ...

traggono origine da approfondimenti avviati su una delle principali di spaccio del ... ambientali, con captatore informatico e di video ripresa) che, corroborate da serrate attività ...