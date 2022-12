La classifica dei nomi più diffusi per i bimbi | ecco i più gettonati dai neogenitori

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono Leonardo e Sofia ipiùdaiper i loro figli. Seguono Alessandro, Tommaso, Francesco per i maschi e Aurora, Giulia e Ginevra per e bimbe. Ipreferiti dalle neo mamme e papà italiani nel 2021 sono indicati nell’indagine Istat sul rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2021“. Leonardo mantiene il primato dal 2018; al secondo posto Alessandro che sale di una posizione rispetto al 2020. Conquista il podio Tommaso, al terzo posto, mentre Francesco scende al quarto. Per le bimbe stabile al primo posto Sofia, guadagna una posizione Aurora, dal terzo al secondo posto, e giulia scende di uno seguita da Ginevra che resta al quarto posto.ladeipiù ...

Multiplayer.it

La Juventus pensa al futuro e blinda unosuoi gioielli: Samuel Iling Junior rinnova fino al 2025 e diventa a tutti gli effetti un ... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanentiLe ...Quando e è stato riproposto nei cinema cinesi nel 2021, il primo Avatar ha incassato milioni di dollari, sufficienti a riconsegnarli il primo posto nellafilm con gli incassi più alti ... Final Fantasy: classifica dei 20 personaggi più amati dai fan, ci sono alcune stranezze In totale, gli equipaggi sono chiamati a percorrere 8.549 chilometri di cui 4.706 utili ai fini della classifica. Ovviamente non mancherà il bivacco itinerante che offrirà ristoro agli equipaggi e ...Si è svolta ieri la quarta regata a bastone del campionato ‘Più Vela Per Tutti’, questa volta con una bella presenza di vento e mare. La flotta di ‘Più Vela Per Tutti’ si è presentata quasi al complet ...