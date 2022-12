Il proprietario di un bar a Milano è stato ucciso a colpi di pistola 

(Di lunedì 19 dicembre 2022) AGI - Un uomo di 35 anni di origine cinese èquesta mattina in un bar in zona Porta Romana a. Contro la vittima sono stati esplosidi pistola. Il 35enne era il titolare del bar, in via Bessarione, dove è avvenuto l'omicidio. Sul posto sono stati ritrovati dei bossoli. Le indagini sono condotte dalla Polizia dipresente con personale dell'ufficio Volanti e della Squadra mobile.

Freddato con almeno 5 colpi il 35enne, di origine cinese,di un. Omicidio a Milano La vittima - in base a una prima ricostruzione - è stato raggiunto da diversi colpi di arma da ...... all'angolo con piazza Angilberto II, aprendo il fuoco verso quello sembrerebbe essere ildell'attività. L'uomo è morto sul colpo, il killer si è dato alla fuga. Omicidio in una ... Omicidio a Milano, proprietario bar ucciso a colpi di pistola nel suo locale: choc nel quartiere Corvetto Omicidio a Milano. Un uomo è stato ucciso, questa mattina, in un bar alla periferia del capoluogo lombardo nel quartiere Corvetto in via Bessarione. Sul posto è intervenuta ...