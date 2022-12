Il Natale 2022 sulla neve è un Natale a 5 stelle

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ci siamo. Il countdown alle tanto agognate vacanze natalizie è partito. Moltissimi si stanno preparando a passare questo periodo in località montane. Non ha importanza che andiate a Saint Moritz, Cortina, Sestriere o nel paesino sconosciuto legato alla vostra infanzia; non importa se viaggiate in coppia con la vostra anima gemella, oppure con la vostra famiglia o i vostri più cari amici. La parola d’ordine di questo invernoè eleganza e praticità. Lasciate quindi a casa i maglioni pesanti dai colori e stampe improponibili, i pantaloni di velluto a coste large, le camicie alla tirolese ed i calzettoni spessi sotto gli scarponi da montanaro. La tendenza di questa nuova stagione ci dice che si può godere di una vacanza ad alta quota anche in modo raffinato e glamour, sia per chi ama le passeggiate nelle vie dello struscio o nei boschi, sia per coloro che vogliono ...