Calciomercato.com

Che colpa ne ha il tecnico se il killer instint dei suoi attaccanti è pari adi un koala Che può farci Blessin se Ekuban si divora un gol a porta spalancata o Coda per ben tre volte ci mette ...Ma in Serie B di dilettanti non ce ne sono e per quanto il tuo organico sia (sulla carta) nettamente superiore adei rivali alla fine in campo contano anche altre componenti. Il Grifone visto ... Genoamania: quello che i numeri non dicono | Altri campionati Italia