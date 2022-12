Agenzia ANSA

I sussidi per i prezzi elevati di elettricità,e vapore hanno un valore di 850 milioni di euro, ... che è 'ancora considerevolmente più alto delpagato dalla nostra concorrenza in Europa', ...Per l'adozione di un tetto aldelè necessaria solo la maggioranza qualificata. Sono in discussione anche le condizioni di attivazione e disattivazione del tetto aldel. Nella ... Gas: prezzo in avvio in calo a 113 euro - Economia Il «Qatargate» che ha sconvolto il Parlamento europeo, con l'inchiesta sulle mazzette che alcuni eurodeputati avrebbero intascato per ...Cambia tutto per le bollette di luce e gas. Infatti alcune famiglie pagheranno di meno: cosa sta succedendo in queste ore.