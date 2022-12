Folle lite sul Pos E intanto il Qatar ci ricatta sul gas

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:30 Il retroscena del mio incontro col ministro Giorgetti in aereo. 01:27 Quei pochi che usano le mie dirette per offendere vengono bloccati. 02:58 Manovra, la storia del pos è una genuflessione all’Europa, come dice la Stampa, o è il minimo compromesso accettabile come dice Sallusti? 09:07 Parola ai commensali. 09:25 Il ricatto di Doha, non vi diamo più gas. 11:40 “L’editoriale del direttore Giannini scuote le coscienze”. Cosa non si fa per campare alla Stampa. 12:50 Belpietro si cucina le amnesie di D’Alema sulle sue questioncelle di affari. 13:38 Camillo Langone stupendo su Lando Buzzanca che ci ha lasciati. 14:58 Chiesa, Papa Francesco se malato si dimette e Mancuso parla di umiltà. 16:14 ...