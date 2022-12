Calcio | quando tornerà a giocare l’Italia? Calendario e date prossime partite | sarà subito sfida all’Inghilterra!

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022) I Mondiali di2022 in Qatar sono entrati a far parte dell’album dei ricordi. L’Argentina, per la terza volta nella propria storia, ha vinto e Leo Messi ha chiuso il cerchio della sua straordinaria carriera. Una vittoria ai calci di rigore contro la Francia che rimarrà nel cuore e nel cervello di tutti. Una fase finale nella quale c’era una grande assente, la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Gli azzurri, da campioni d’Europa in carica, non sono riusciti a centrare l’obiettivo qualificazione e non hanno potuto far altro che essere spettatori della competizione. Nel 2023 ritroveremo la selezione tricolore nelle qualificazioni agli Europei 2024 che si terranno in Germania. Un ciclo diin un raggruppamento tutt’altro che semplice con Inghilterra, Ucraina e la Macedonia del Nord, compagine quest’ultima che non ispira bei ricordi visto il ...