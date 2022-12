(Di domenica 18 dicembre 2022) I carabinieri di Seregno sono arrivati all'improvviso nelin Brianza, a Seveso, grazie anche alla segnalazione di un cittadino. Qui hanno sorpreso unma residente in zona da ...

leggo.it

All'arrivo dei militari, il 43enne, che inizialmente ha detto di essere semplicemente il custode del capannone dotato di sistema di video sorveglianza, era intento a smontare un'. Nella struttura ...All'interno della struttura sono stati trovati anche tre cosiddetti 'jammer', inibitori delle radiofrequenze, spesso utilizzati dai ladri d'. L'uomo scoperto nel capannone, pregiudicato per reati ... Smonta auto rubate nel capannone: arrestato 43enne romeno I carabinieri di Seregno sono arrivati all'improvviso nel capannone in Brianza, a Seveso, grazie anche alla segnalazione di un cittadino. Qui ...I carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni accusato di riciclaggio: è stato sorpreso in un capannone con 12 auto smontate.