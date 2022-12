Short track | Coppa del Mondo Almaty 2022 | Suzanne Schulting e Park Ji Won concedono il bis nell’ultima giornata

(Di domenica 18 dicembre 2022) Va in archivio la quarta tappa delladeldi. Adi due principali protagonisti sonoJi Won, cheil bis dopo le vittorie nelladi ieri. L’olandese si è imposta nei 1000 metri battendo in volata l’americana Kristen Santos-Griswold, con la tedesca Anna Seidel al terzo posto. Nella gara maschile il sudocoreano non ha avuto problemi. Un arrivo a braccia alzate quasi in solitaria per, che ha chiuso davanti al canadese Steven Dubois e al lettone Roberts Kruzbergs. Clamoroso arrivo nei 500 metri femminili, dove sono ben cinque atlete a cadere prima del traguardo. A sfruttare il tutto è l’olandese Yara Van Kerkhof che rimane fuori ...

