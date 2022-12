Sci di fondo | festa Norvegia a Davos nella 20 km maschile | Krueger ne precede altri cinque De Fabiani 26°

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dominio completo della20 km a tecnica libera con partenza a intervalli di, in Svizzera. L’ultima gara di Coppa del Mondo di sci diprima della sosta metà natalizia e metà pre-Tour de Ski è appannaggio di Simen Hegstad, ma al di là del suo 38’50?2 c’è da registrare il fatto che i primi sei siano tutti norvegesi. In breve, una scena unitaria solo parzialmente infastidita danel corso del tempo. In testa fin da prima di metà gara,, che per la terza volta in carriera vince adi 22?3 Hans Christer Holund e di 24?5 Sjur Roethe. Nettamente più lontani gli, con i soli Didrik Toenseth e Johannes Hoesflot Klaebo (che in proiezione classifica generale ...