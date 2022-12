(Di domenica 18 dicembre 2022) 18Raf, cantautore italiano fra i più amati, aggiunge nuove date al suo “La mia”, progetto live che lo vedrà protagonista a primavera nei teatri delle principali città della nostra penisola. L’unica attesa tappa in Friuli Venezia Giuliaal Teatro Nuovo Giovanni dail prossimo 2(inizio alle 21.00). È stato un anno intenso per Raf, che ha messo a segno un successo dopo l’altro: dopo la parentesi del Due la Nostra Storiacon il suo amico di sempre Umberto Tozzi e del suo ritorno in rotazione radiofonica quest’estate con la hit “Cherie”, ha cantato con Guè Pequeno il brano “Ti pretendo XXX”, uno dei grandi classici di fine anni ’80, tornato letteralmente alla ribalta. Nei prossimi concerti a teatro Raf presenterà una scaletta fatta di ...

Udine20 2020

ILLUSION MAGIC SHOW Prodotto da Muvix Europa in collaborazioneil Circolo Amici della Magia di TorinoMarco Aimone, Corrado Gerbaudo (Arturo Il Mago), Alberto Giorgi e Laura Gemmi, Gi &......durante le feste Un dubbio che molte hanno si risolve seguendo i giusti modelli e consiglii ... Miuccia Prada eSimons hanno ideato un capo d'abbigliamento che riduce ancor più i confini tra ... Raf con la mia casa tour sarà a Udine il 2 maggio 2023 MILANO - A poche settimane dalla pubblicazione delle prime date della prossima stagione live LA MIA CASA TOUR 2023, a grande richiesta Raf annuncia altri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...