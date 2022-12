Passkey è ufficiale | l’annuncio è arrivato da Google | si può dire addio alle password

Leggi su computermagazine

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lenon saranno più essenziali ora cheha deciso di adottare una strategia differente dsolite, e che tenderebbe a migliorare la protezione dei nostri account. Per farlo utilizzerà una nuova funzione inerente al suo servizio principale, nonché il motore di ricerca per eccellenza: Chrome. In che modo cambierà l’aspettativa di vita di un profilosarà efficace come dicono? – Computermagazine.itAli Sarraf, il Product Manager diChrome, si è occupato di divulgare e spiegare accuratamente quella che sarà la nuova idea stratosferica del browser, cioè le. Dopo tanto tempo di attesa sono arrivate, ed ora si trovano nella attuale versione stabile M108 Del servizio. La domanda, ora, è un’altra: cosa sono, e ...