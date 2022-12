Papa Francesco | oggi su Canale 5 l’intervista esclusiva

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 18 dicembre 2022)e la finale del mondiale in Qatar protagonisti assoluti di questa domenica 18 dicembre: su5 alle 20:35 va in ondache la rete ha intitolato “Il Natale che vorrei”. Da Casa Santa Marta, la residenza di, la chiacchierata con il Santo Padre toccherà i temi più caldi d’attualità. A dialogare con ilsarà Fabio Marchese Ragona. In occasione di questo Natale, al termine di un anno denso di avvenimenti spesso dolorosi, il vaticanista porgerà al Pontefice alcune domande su argomenti come la guerra, il caro energia, la denatalità, lo sport, i poveri e la politica. Nelci sarà spazio anche per argomenti più intimi che riguardano la vita di...