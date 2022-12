Oroscopo 18 dicembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 18 dicembre 2022) La Luna in Bilancia si connette con Saturno in Acquario alle 6:31 del mattino, mentre la Luna si connette con il Sole in Sagittario alle 17:02. La Luna si connette con Plutone in Capricorno alle 17:35, suscitando un’ondata di creatività e fiducia. Alle 17.35 la Luna è in quadratura con Plutone in Capricorno, suscitando emozioni