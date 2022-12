Mihajlovic | anche La Russa e Spalletti alla camera ardente

(Di domenica 18 dicembre 2022) Sono già migliaia le persone in fila in Campidoglio, a Roma, per ladi Sinisa, l'ex calciatore e allenatore morto 2 giorni fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Molti i tifosi di Lazio e Bologna presenti che stanno entrando nella Sala della Protomoteca. Sul feretro di Sinisa è stata appoggiata una sciarpa del Bologna calcio. Presenti in prima fila - oltre all'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato - la moglie dell'ex calciatore, Arianna Rapaccioni, la figlia, il figlio, il fratello e la mamma di. «Mihajolovic è stato un eroe non solo in campo manella vita, lo ha dimostrato fino all'ultimo. L'ho apprezzato come allenatore macome tirava calcivita. Mi ...

