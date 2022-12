L’autonomia differenziata sconfiggerà la povertà? Per me significa secessione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) di Pietro Francesco Maria de Sarlo Ci è scivolato sulla pelle, come se non riguardasse né noi, né la stampa né i maître à penser de’ noantri. Parlo dell’annuale rapporto del Censis che ci descrive malinconici, spaventati e, quel che è peggio, rassegnati. Un popolo sempre più povero e più vecchio preoccupato sia dal presente sia dal futuro, ma restio a cambiare: “Un paese che vive in uno stato di latenza”. Insomma, la situazione ci è sfuggita di mano e siamo morti. Il punto è che viviamo di menzogne da troppi anni. Ci avevano venduto l’euro e l’Europa come un mondo di frutta candita, dove l’importante sarebbe stato entrarci perché così avremmo imparato le buone maniere. Per farlo abbiamo svenduto l’argenteria e persino le autostrade, che sarebbero state lastricate di nutella invece di puzzolente catrame perché il privato è meglio. Già! Al grido ‘lo chiede l’Europa’ abbiamo falciato ...