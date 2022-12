Harry e Meghan Markle | il profilo psicologico dei duchi di Sussex

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 18 dicembre 2022) La famiglia reale inglese – di cui fanno parte il Principe, recentemente al centro di una serie Netflix – fa parlare di sé da anni: dalla morte di Diana alla compianta Regina Elisabetta scomparsa da poco. I media tengono l’occhio puntato sulle loro vicende per carpire segreti, intrighi e altro ancora. Ma ultimamente, il colpaccio grosso l’hanno fatto proprio idi, dei quali, di seguito, tracciamo un, sia individuale che di coppia. Da una parte abbiamo un sentimento di rivalsa cresciuto in ambito familiare, dall’altra una personalità narcisistica e accentratrice. Ma andiamo con ordine. Per il Principe, il secondogenito di casa Windsor, i problemi non sono iniziati con la morte della madre (che ...