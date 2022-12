Così il Medio Oriente può inghiottire la Cina

(Di domenica 18 dicembre 2022) Non è mai facile muoversi nello scacchiererientale. Lo sanno bene gli Stati Uniti che, nel corso degli ultimi decenni, e nelle varie operazioni militari e diplomatiche effettuate nella regione, si sono ritrovati a fronteggiare le velenose rivalità incrociate dei vari governi locali. Adesso sta iniziando ad impararlo anche la. Già, perché la visita InsideOver.

LA NAZIONE

...o piccolo che sia, con cascata o senza, il culto del presepe a Napoli resiste e si tramanda di generazioni in generazioni. Il vischio portafortuna Un pizzico di scaramanzia non manca mai e..."Rannicchiato in un letto scheletrico, sfinito e drammaticamente lucido",Tomaselli aveva ... Spesso ha vestito i panni dello stereotipo dell'italiano meridionale, furbetto e provinciale. ... "Il dito medio di Romina" e quella fragilità così bella