Contouring a 60 anni | come farlo 

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilè un tecnica di make-up perfetta per valorizzare il viso a 60, poiché sfrutta il trucco per valorizzare i punti di forza del volto con un'alternanza di sfumature chiare e scure: ecco i consigli per realizzarlo

ilGiornale.it

per un viso rotondo e rettangolare Per snellire un viso rotondo scuriamo gli zigomi continuando fino ai lati della fronte. Applichiamo un po' di fondotinta scuro anche sul bordo della ...Tendenze make - up 2023 : LipY2Klike Quella del contorno labbra con una bordatura ...dai TikToker che guardano ancora con grande interesse a tutto quello che ha caratterizzato gli2000. Contouring: come valorizzare il volto con il trucco a 60 anni Il contouring è un tecnica di make-up perfetta per valorizzare il viso a 60 anni, poiché sfrutta il trucco per valorizzare i punti di forza del volto con un'alternanza di sfumature chiare e scure: ecc ...I n principio erano solo le lentiggini finte, oggi però i TikTok beauty trend sono davvero tantissimi. Sul social non è infatti inconsueto trovare tutorial make up che insegnino a realizzare le occhia ...