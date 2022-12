ilmessaggero.it

Cesare Mirabelli , presidente emerito della Corte Costituzionale, l'si può attuare adi Dpcm 'No, per indicare i principi e i criteri direttivi dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) occorre un decreto legge o una delega legislativa. Cioè un ...Tommaso Foti, capogruppo di FdI a Montecitorio, mette i puntini sulle i: 'L'per essere realizzata non necessita solo di un passaggio in Parlamento ma dell'approvazione ai sensi della ... Autonomia a colpi di Dpcm, la protesta dei parlamentari: «Noi esclusi» Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, l'autonomia si può attuare a colpi di Dpcm «No, per indicare i principi e i criteri direttivi dei ...Autonomi, sì, ma non dal Parlamento. La riforma Calderoli sull’Autonomia differenziata fa discutere, e dubitare, anche all’interno della maggioranza. Non tanto e solo sul merito ...