A Las Vegas spaccano tutto | Måneskin massacrati sui social

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il rock sfrenato e libero da ogni costrizione dei Maneskin scatena un polverone. I predestinati del genere musicale più sovversivo e destabilizzante sfiorano il tasto dolente del politicamente corretto e finiscono in un ciclone pericoloso di critiche e insulti. “Il troppo stroppia”, è cosa risaputa. La band dal successo strabiliante chiude il tour nordamericano a Lase, per festeggiare, si abbandona ad atteggiamenti fuori dal comune. I quattro ragazzi, presi dall'euforia, con violenza fanno a pezzi gli strumenti musicali sul palcoscenico. La performance dal gusto forte attira subito l'indignazione degli utenti: “Irrispettosi e fuori tempo”. Thomas, Victoria, Ethan e Damianochitarra, basso e batteria. A Lasil palcoscenico diventa un cimitero di strumenti musicali. I video che ritraggono la scena sconcertante ...

Paura e delirio a, verrebbe da dire. Al termine del concerto al The Theater del Virgin Hotel, capienza 4,500 posti, i Maneskin hanno pensato bene di distruggere gli strumenti sul palco, ...fedez victoria de angelis Mario Manca per www.vanityfair.it Durante le sue ultime dirette su Instagram, Fedez aveva avvertito i suoi follower che sarebbe andato ain compagnia di Luis Sal, ma pochi credevano che avrebbe colto l'occasione per ... Fedez a sorpresa sul palco dei Maneskin: lo show a Las Vegas - Il video Il rock sfrenato e libero da ogni costrizione dei Maneskin scatena un polverone. I predestinati del genere musicale più sovversivo e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...