Eccofeci. Il Cameo di Ruggeri In via privata, mi ha telefonato un importante personaggio della politica, molto colpito dalla vicenda dei "lobbisti" brussellesi, chiedendomi un parere. L'ho ...... quella venuta dal caso di Dj Fabo , permette il suicidio assistito, maquattro requisiti: ... E questa è unaun po' bruttina, dico. Perché non posso farlo qui in Italia, a casa mia, anche ... A cosa servono (secondo me) i lobbisti È proprio in questo “modo” che si cela il rischio corruzione che, tuttavia, non dipende all’azione di lobbying di per sé ma dall’assenza ...Mai ho capito perché ci sia bisogno dei lobbisti per fare business o bypassare leggi: i manager sono pagati per quello.