VIDEO Sofia Goggia vince la seconda discesa di St Moritz con una mano fratturata!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Nellalibera femminile di St., in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, in casa Italia arriva la vittoria di, più forte del dolore per la frattura ad unarimediata ieri, che chiude prima in 1’28?85. L’azzurra al traguardo si impone con 0?43 di vantaggio sulla slovena Ilka Stuhec,in 1’29?28, e 0?52 di margine sulla tedesca Kira Weidle, terza in 1’29?35. Ottavo posto per Elena Curtoni, vittoriosa ieri, ma oggi staccata di 1?16 dalla connazionale, in 1’30?01. Con questo successo non soltantorafforza il pettorale di leader della classifica di specialità, ma soprattutto si porta al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2022-2023 di sci alpino ...