Sci alpino | startlist superG St Moritz 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di sabato 17 dicembre 2022) Domenica 18 dicembre (ore 11.30) si disputerà ilfemminile a St., prova valida per la Coppa del Mondo-2023 di sci. Sulla pista svizzera andrà in scena la terza e ultima gara veloce di questo weekend dopo le due discese libere. Si preannuncia grande spettacolo su uno dei tracciati simbolo del Circo Bianco, dove le atlete sono solite fronteggiarsi a viso aperto per il successo. L’Italia ha vinto le due discese con Elena Curtoni e Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca, che si è imposta in gara-2 dopo essersi fratturata due dita della mano sinistra nella prima prova, andrà a caccia di una superlativa doppietta. L’azzurra è consapevole di dover mettere le mani su un risultato di lusso per attaccare seriamente Mikaela Shiffrin nella classifica generale. L’Italia punterà anche su Federica Brignone ...

Kira Weidle, 8: prestazione eccezionale per la tedesca che sale sul podio per la quinta volta in Coppa del Mondo. Straordinario miglioramento rispetto alle prime discese stagionali. Mikaela Shiffrin, ...Tra le chiavi anche la grande consapevolezza: ' So di essere talmente dominante in questa disciplina che anche se non sarei riuscita a spingere bene in partenza e fare tutte le cose al meglio durante ...St. Moritz – Mitica. Non c’è altro modo per descrivere la straordinarietà di Sofia Goggia anche nella discesa femminile bis di Coppa del Mondo di Sci Alpino a St.Moritz. Sulla pista dell’ Engandina, l ...Sofia Goggia compie un'impresa a St.Moritz, trionfando nella discesa bis nonostante la frattura della mano rimediata il giorno prima ...