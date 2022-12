Sci alpino | Sofia Goggia farà la discesa di St Moritz! In pista con un tutore alla mano!

(Di sabato 17 dicembre 2022)ce la fa. La sciatrice azzurra sarà regolarmente innelladi St. Moritz con il pettorale numero 9, stringendo i denti nonostante la fratturamano sinistra procuratasi nella gara di ieri, chiusa al secondo posto alle spalle della connazionale Elena Curtoni per soli 29 centesimi e correrà con unper proteggersi. Un piazzamento di rilievo, ottenuto in condizioni di visibilità non propriamente semplici, che sembrava essere il preludio per un weekend con il sorriso sulle labbra. Invece, appena tagliato il traguardo, l’atleta bergamasca è parsa parecchio sofferente, rivolgendosi ai tecnici italiani con un eloquente ‘Mi sono rotta una mano’. Avvenimento accaduto a causa di un violento impatto con un paloterza porta con la mano ...

Lo sport in tv di oggi, sabato 17 dicembre : ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Sport invernali sugli scudi con in particolaree biathlon, e poi anche il calcio con la finale terzo posto dei Mondiali, passando per la semifinale del mondiale per club di volley per Conegliano, ma tantissimi altri sono gli ...LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 10:20 - RAIDUE HD:: Coppa del Mondo 2022/23 Discesa Femminile - 1a manche (...SCI ALPINO - L'intervento per la riduzione delle fratture scomposte alla mano sinistra di Sofia Goggia è perfettamente riuscito. Domani negli ultimi momenti pri ...La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si tinge d’azzurro. Elena Curtoni e Sofia Goggia, infatti, hanno firmato una splendida doppietta nella prima discesa libera di St. Moritz (Francia). La lomba ...