Qualità melodica e testi alti | l’ultimo disco di Niccolò Fabi è più di un greatest hits

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il famigerato e temutocon l’orchestra.ci arriva per celebrare i 25 anni di carriera, invero stimabile, costellata di, sebbene un filo sotto alle previsioni per quelli che avrebbero potuti essere gli auspicabili risultati di popolarità e circolazione. Del resto la natura diè sempre stata schiva, improntata a un approccio con la creatività totalizzante, fino a suggerire un certo gusto per l’isolamento. Non a caso il suo più recente momento di successo diffuso è stato in occasione della stravagante unione di diversi talenti che l’ha spedito in tour insieme agli amici Gazzè e Silvestri storicizzando, una volta per tutte, il momento magico della canzone d’autore romana di fine Novecento. Oggi invece, nel confrontarsi col cimento particolare del disporre della ...