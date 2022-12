Nissan Qashqai 2023 | l’aumento dei prezzi in Australia non preoccupa

Corriere dello Sport

... Vice President Manufacturing presso lo stabilimentodi Sunderland - abbiamo raggiunto un ... la prima vettura elettrica per il mercato di massa, da quest'anno si aggiungono anchecon il ...Le ultime quattro posizioni del mese sono occupate rispettivamente da Hyundai Tucson, KIA Sportage,e Jeep Renegade. Come anticipato, è proprio quest'ultima, in versione ibrida Plug - ... Immobile, passione ibrida con Nissan Qashqai ePower L'azienda giapponese ritiene che l'aumento dei prezzi della Nissan Qashqai 2023 non avrà contraccolpi negativi in Australia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...