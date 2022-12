Netflix riparte col botto | il 2023 apre con oltre 20 nuovi titoli

(Di sabato 17 dicembre 2022) Unanza a tutto turbo perche ha tutte le intenzioni di cominciare il nuovo anno col: pronti20La piattaforma di streaming non ha vissuto un inizio 2022 con i fiocchi, salvo poi riprendersi, e non ha intenzione di commettere gli stessi errori per i primi mesi delperciò L'articolo proviene da Inews24.it.

Tuttosport

... Athanasios Rantos, la A22 Sports Managementall'attacco. Lo fa in occasione del New ... Il calcio non compete più con il ciclismo o il basket, compete cono Amazon Prime. Il problema è ...MADRID (Spagna) - . Il giorno dopo la , la A22 Sports Managementall'attacco. Lo fa in occasione del New Economy Forum in corso a Madrid, alla presenza anche ... compete cono Amazon ... Reichart, la Superlega che non muore, l’assenza di Agnelli e l’esempio Netflix Una ripartenza a tutto turbo per Netflix che ha tutte le intenzioni di cominciare il nuovo anno col botto: pronti oltre 20 titoli ...L'amministratore delegato di A22, alla presenza dei presidenti di Real Madrid e Barcellona Perez e Laporta, ha commentato la bocciatura di Athanasios Rantos ...