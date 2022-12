Monobob | Coppa del Mondo 2022-2023 | Laura Nolte vince a Lake Placid e si avvicina a Kaillie Humphries in classifica

(Di sabato 17 dicembre 2022)si è aggiudicata la tappa di(Stati Uniti) valevole come terzo appuntamento delladeldi. Sul budello dello Stato di New York la gara è stata una corsa a due tra la tedesca eche ha provato la rimonta nella seconda manche, ma non è stato sufficiente per il sorpasso.ha concluso con il tempo complessivo di 2:01.31 (1:00.47 e 1:00.84) con soli 11 centesimi di margine sulla statunitense(1:00.63 e 1:00.79) mentre completa il podio la tedesca Lisa Buckwitz a 61. Quarta posizione per la svizzera Melanie Hasler a 91 centesimi, quinta per la ...

OA Sport

Nelal femminile vince nuovamente l'australiana Breeana Walker in 2'0128. In casa azzurra Giada Andreutti, sesta a 257. Foto: Lapresse Monobob, Coppa del Mondo 2022-2023: Kaillie Humphries domina a Park City e sale in vetta alla classifica generale