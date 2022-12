Iran | arrestata la nota attrice Taraneh Alidoosti per “falsità”

(Di sabato 17 dicembre 2022) caption id="attachment 335441" align="alignleft" width="150"/captionLe autoritàiane hanno arrestato una delle attrici più note del Paese, dopo che aveva espresso solidarietà ai manifestanti antigovernativi.è stata fermata con l'accusa di "aver diffuso" sul movimento di protesta, hanno riferito i media statali.In un post su Instagram la scorsa settimana,per il suo ruolo nel film vincitore dell'Oscar The Salesman, ha condannato l'esecuzione di un uomo per il suo coinvolgimento nelle proteste. A novembre aveva attirato l'attenzione dopo aver pubblicato su Instagram un'immagine di se stessa senza velo per segnalare solidarietà alle manifestazioni.

Secondo la notizia pubblicata sul canale ufficiale Telegram dei media statali, Alidoosti è stata arrestata perché non ha fornito 'alcun documento in linea con le sue dichiarazioni'. Era disposta a pagare 'qualsiasi prezzo' pur di rimanere in Iran a sostenere le manifestazioni. Taraneh Alidoosti, una delle più celebri attrici iraniane, è stata arrestata nella sua abitazione a Teheran dopo una perquisizione effettuata dalle forze di sicurezza. L'accusa è di aver "pubblicato contenuti falsi e distorti e incitato al caos". Nel penitenziario di Karaj ci sono stati disordini e scontri; i prigionieri temono l'esecuzione di un gruppo di detenuti.