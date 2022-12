Gf Vip 7 | Riccardo Fogli torna su Instagram dopo la squalifica e smentisce un’indiscrezione sul suo conto

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 dicembre 2022) È durata il tempo di un saluto ai Vipponi la permanenza dinella Casa del Grande Fratello Vip. Il cantante, infatti, è statotopoche ore per una bestemmia.aver lasciato il reality show, diversi rumor hanno iniziato a circolare in merito alla reazione dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosik. Sembrerebbe infatti che il componente dei Pooh (o ex se dobbiamo dirla tutta) abbia lanciato la chitarra, rompendola. Poche ore fa però ci ha pensato lo stessoa smentire l’indiscrezione, spiegando come sono andate esattamente le cose attraverso una storia su: Per essere chiari la mia chitarra non si è rotta, non l’ho sbattuta da nessuna parte. Un saluto al mio chitarrista che mi ha regalato la ...