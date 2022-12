Fusione nucleare | dalle Covid star ai fisici improvvisati Tabarelli in Rai da Manuela Moreno fa il business show

Nicola Porro

Per anni s'è usato dire " scherzosamente (ma non troppo) " che lacontrollata è una tecnologia che arriverà fra 30 anni, e così sarà per sempre. Più precisamente, già negli anni Cinquanta del secolo scorso, se ne prevedeva l'avvento entro 10 anni; ...Ci riferiamo alle anticipazioni del Financial Times e Washington Post dell'annuncio del dipartimento dell'energia degli Stati Uniti secondo il quale in un esperimento disarebbe ... Fusione nucleare, perché è meglio andarci cauti Il presidente di Nomisma Energia ospite di Tg2Post della Moreno fa lo show, spingendo per il nucleare da fissione (zeppo di scorie radioattive) ...Dopo l’annuncio del risultato raggiunto dai ricercatori della National Ignition Facility (NIF) degli Stati Uniti sulla fusione nucleare, è ...