Diretta Napoli - Villarreal 1 - 1 | Osimhen risponde a Capoue | parità all' intervallo

CalcioNapoli1926.it

Più di un mese dopo l'ultima volta, riapre lo Stadio Maradona , per un amichevole speciale del. Gli azzurri sfideranno il Villarreal , con il "ritorno" nostalgico di due grandi excome Albiol e Reina . Terza amichevole per la squadra di Spalletti , che davanti a ben 30.000 spettatori vuole riconfermare i buoni risultati e prepararsi al meglio in vista della ripresa del ...Le estrazioni dei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi insu ...61 FIRENZE 15 26 84 72 69 GENOVA 07 20 73 80 52 MILANO 38 37 66 90 28... LIVE – Napoli-Villarreal 1-1, termina il primo tempo: sprazzi di qualità e ritmi bassi Terza amichevole di dicembre per il Napoli, che affronta il Villarreal: le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.45' - L'arbitro non concede minuti di recupero. 44' - CAPOUE'! Il centrocampista del Submarino Amarillo raccoglie il pallone respinto dalla difesa del Napoli: sinistro forte e angolato, bravissimo Mer ...