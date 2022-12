UFFICIALE – Real Madrid | preso Endrick dal Brasile

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quasi a sopresa, in preparazione alla finale del Mondiale, ilha annunciato l’acquisto di.Ad annunciarlo è la stessa società sul suo sito. Il giovane brasiliano, appena sedici anni, ha firmato per arrivare nel 2024. Dopo il compimento della maggiore età. Fino ad allora resterà al Palmeiras, dove sta mantenendo la media di un gol ogni 103?, giocando in 7 delle ultime 9 gare del campionato brasiliano. Ilha acquistato i diritti sportivi del giovaneper una cifra record per l’età: 35 milioni di parte fissa più 25 di eventuali bonus, per un contratto che arriverà fino al 2027. Nonostante potrà iniziare a giocare in Spagna solo dopo i 18 anni, nei prossimi giorni arriverà comunque aper visitare le ...