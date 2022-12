Uccise cinese a martellate | appicca fuoco in cella e manda in ospedale 4 agenti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAlla casa Circondariale di Avellino, nuovo violento episodio critico con 4 poliziotti in. A dare la notizia il Consigliere Nazionale OSAPP, Emilio Fattorello. Da quanto trapela si apprende che nelle ultime ore, precisamente verso le 23.00 del 14, un detenuto extracomunitario ha datoa suppellettili e materasso della propria. Il recluso, che mostra disturbi psichiatrici risulta essere il presunto omicida che nell’estate scorsaun commerciante di origini cinesi e ferendo gravemente altra persona, in Monteforte Irpino. Il personale della Polizia Penitenziaria è riuscito con non poche difficoltà a domare l’incendio e mettendo in sicurezza la sezione. Quattro poliziotti sono rimasti intossicati dal fumo tossico e hanno fatto ricorso alle ...