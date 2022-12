ilGiornale.it

Chi guadagna in Borsa Potrebbe sembrare una domanda, ed in effetti lo è! La risposta è banale: chi investe negli asset che successivamente ...denaro/lettera che di fatto equivale al...E sempre con laanti - moralista - per cui se c'è il guadagno e la scelta è libera di chi ... si "scambiavano video osé e si accordavano per fare sesso a". Le perversioni dilagano ... Retorica a pagamento - ilGiornale.it Le "mazzette" del Qatar raccolte dai fondatori di una Ong dal nome fatidico "Fight Impunity" fanno il paio con l'avviso di garanzia alla compagna del deputato del Pd, Aboubakar Soumahoro.Le discussioni degli ultimi giorni sulla lotta alla evasione fiscale sono armi di distrazione di massa. Soprattutto quando a parlare è Bankitalia, ente pubblico controllato dalle banche private (serve ...