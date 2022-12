Qatargate | Panzeri è l' anima di un' organizzazione fraudolenta Inchiesta partita da una soffiata degli Emirati Arabi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Antonio, l'ex eurodeputato in carcere a Bruxelles per il, "sembra aver sviluppato eto" una "vasta" i cui " atti criminali " avrebbero avuto una "...

Il Sole 24 ORE

Antonio, l'ex eurodeputato in carcere a Bruxelles per il, "sembra aver sviluppato e animato" una "vasta organizzazione fraudolenta" i cui "atti criminali" avrebbero avuto una "natura ...Antonio, l'ex eurodeputato in carcere a Bruxelles per il, "sembra aver sviluppato e animato" una "vasta organizzazione fraudolenta" i cui " atti criminali " avrebbero avuto una "natura ... Qatargate, il giudice: «Panzeri anima dell’organizzazione fraudolenta». Il terzo uomo sarebbe ... Intanto il Pd ha deliberato di sospendere cautelativamente proprio Andrea Cozzolino dall'albo degli iscritti e degli elettori del Pd, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualm ...Le prime confessioni sono arrivate. Ora la giustizia belga segue la strada delle tangenti per scovare tutti i politici ei funzionari europei coinvolti nel Qatargate, un gruppo ancora da ...