Ostia piange Luigina Muzioli | la sua è stata una vita dedicata agli scout

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Questa notte è tornata alla casa del Padre. Insieme al marito Luciano fondò il gruppodi San Nicola di Bari, in via Passeroni, nella memoria del suo giovane figlio Mauro prematuramente scomparso. I funerali saranno celebrati a Stella Maris lunedì 16 dicembre alle ore 15 , Viale dei Promontori 113,. Unaalla famiglia, ai nipoti, alla grande famiglia. Nel ricordo di Mauro fondarono anche il Grupponel Santuario del Divino Amore. Negli ultimi anni èla decana dell’Unità di Strada Capidella Partenza nell’associazione “La Ciurma”. Lascia il ricordo indelebile ad intere generazioni e famiglie. Ha scritto l’edizione “Mauro, una racchetta un fazzolettone e ...

San Marino Rtv

Piazzamento più che buono per la Juve Stabia, al quarto posto con 26 punti mentrela ...la gara sarà Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza di...Alla fine dell intervista, Barbara Mezzaroma non trattiene le lacrime.quando rilegge un messaggio ricevuto dalla madre di un suo dipendente: "Sono orgoglioso che ... boss di, uno che ... Lo sport sammarinese piange la scomparsa di Marino Ercolani ... Prima lo scambio di idee che diventa sempre più aspro e sfocia in lite e poi in una vera e propria aggressione con il suocero che colpisce con il manico di un'ascia il futuro genero ...