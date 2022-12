Omicidio-suicidio a Palermo | uccide col bisturi la compagna e si toglie la vita | lo annuncia in un post

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ancora non è chiaro il movente che ha spinto Salvatore Patinella, un operatore sociosanitario di 41 anni, are con fendenti sferrati con un, la sua ex, Giovanna Bonsignore – che di anni ne aveva 44 – per poirsi la, ma la tragedia ha espresso comunque tutto il suo potenziale di orrore e morte. L’è avvenuto ieri sera a Villabate, nel Palermitano, nell’appartamento della donna in Via Giovanna D’Arco, dove i carabinieri sono tempestivamente intervenuti dopo che un amico dell’uomo messo in allarme da unpubblicato da quest’ultimo su Facebook ha dato l’allarme al 112. Ma quando i militari sono arrivati sulla scena del crimine, non hanno potuto far altro che riscontrare i due decessi, sequestrare ...

L'è avvenuto in via Giovanna d'Arco nell'appartamento della donna. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo non accettava la separazione e che lei volesse condurre una vita senza di ...a : un uomo ha ucciso la compagna e poi si è tolto la vita a . L'è avvenuto nell'appartamento della coppia, in via Giovanna d'Arco. L'uomo ha prima infierito contro la donna e poi con lo stesso coltello utilizzato per il delitto si è tolto la vita.