“Non Piove Più” | il nuovo singolo di Aka 7even

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Chi non ha mai desiderato di volersi rifugiare in un posto sicuro, ritrovare una certezza, uno stare bene primordiale. Akaci ha provato e forse ci è riuscito. Da oggi venerdì 16 dicembre è in radio il suo“Nonpiù” (Columbia Records/Sony Music Italy), una ballad intensa che lo riporta a casa, emotivamente e fisicamente, così come mostra il videoclip del brano che lo ritrae davanti ai tasti di un pianoforte nella magica atmosfera serale di Piazza del Plebiscito a Napoli. Il brano – prodotto da Max Kleinz (Cosmophonix) e disponibile al link – è nato dopo un periodo di crescita, di maturità artistica e personale e per celebrarlo l’artista è ripartito da sé. Il video del– visibile al link – è stato registrato mercoledì 30 novembre, davanti a fortunati fan che poche ...

