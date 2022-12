Mendes incontra la Federcalcio portoghese per discutere l’ingaggio di Mourinho CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il Portogallo non molla: vuolein panchina come nuovo commissario tecnico dopo l’addio di Santos. Il Corriere dello Sport scrive che ieri l’agente del tecnico giallorosso, Jorge, hato laper discuterne. “Già ieri sera c’è stato un incontro importante per tracciare una prima idea su quello che potrebbe essere il ruolo diall’interno della nazionale, per capire se possano esserci i margini per un doppio incaricoPortogallo-Roma. Lontano da occhi indiscreti, il procuratore del tecnico, Jorge, e il suo collaboratore Valdir Cardoso hannoto il presidente federale Fernando Gomes: in un albergo con la massima privacy le parti hanno discusso del possibile ...