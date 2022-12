Gli Usa confermano l’invio di nuove armi in Ucraina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Invieremo nuovi sistemi di difesa anti-aerea all’”. È quanto ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby (nella foto), in un briefing con la stampa dedicato alla guerra in, senza specificare quando e se nel nuovo pacchetto dici saranno i Patriot. Gli Usa hanno annunciatoindi nuovi aiuti militari. Ma non è chiaro se saranno forniti a Kiev anche i missili Patriot “Siamo determinati ad aiutare Kiev a difendersi contro gli attacchi della Russia, per tutto il tempo in cui rimarranno sotto attacco”, ha aggiunto Kirby ribadendo che gli Stati Uniti continueranno “imperterriti” a fornire a Zelenskye mezzi militari per difendersi dai droni russi. Quanto al nuovo pacchetto di aiuti, il portavoce del Consiglio ...