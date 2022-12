leggo.it

Thailandia, la principessa Bajrakitiyabha crolla per un malore: la favorita al trono ricoverata per arresto cardiaco Malore durante la cena, Alberto si alza da: 'Mi sento male'. Poi cade a ...I due dolci tradizionali tipici delle festività invernali non mancano mai sullae spesso si ... I due lievitati infatti sono piuttosto calorici e ricchi di grassi e se sila possibilità ... Esagera a tavola e va all'ospedale per un'indigestione, ma scopre di avere un infarto: «Operato d'urgenza» Infarto dopo la cena in famiglia. Stelvio Mignani, albergatore romagnolo di 45 anni, ha pensato che i dolori al petto e allo stomaco fossero dovuti al cibo e all'alcol consumati ...Il dottor Riccardo Roveda, biologo nutrizionista, spiega gli errori più comuni che si commettono a tavola quando si parla della giusta dieta per addominali.